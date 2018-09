No Rio, mãe é baleada em frente à filha de 8 anos

Uma mulher foi baleada (28), ao lado da filha de 8 anos, durante tentativa de assalto em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade.

Dwala Fontoura Costa estava no carro com a filha e fazia a tradicional distribuição de doces do dia dos santos Cosme e Damião, quando foi abordada por criminosos armados que tentaram levar o veículo. O crime aconteceu no bairro Pechincha.

Segundo a Polícia Militar (PM), agentes do 18º BPM, de Jacarepaguá, foram acionados e ao chegarem à Rua Comendador Siqueira, encontraram a Dwala baleada no ombro. Os bandidos fugiram sem levar nada, e a mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.

A PM informou que os policiais fizeram buscas na região para tentar localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso. O caso foi encaminhado para a 41ª DP e é apurado pela Polícia Civil.

Pai é morto ao defender filho

Na noite do dia 26, o chefe de cozinha Francisco Vilamar, de 49 anos, foi morto com um tiro no rosto quando tentava defender o filho.

Ele estava com a esposa e o filho de 10 anos e foi assassinado numa tentativa de assalto em frente a um bar na Praça Condessa. O criminoso queria levar o celular que o filho de Francisco, de 10 anos, usava para brincar. O chefe de cozinha recebeu o disparo quando interveio para defender a criança.