No Rio, Lana Del Rey tira selfie com fãs na praia e passeia de carrinho de supermercado

A cantora norte-americana Lana Del Rey já está no Brasil. Antes de se apresentar no Lollapalooza, que rola neste fim de semana (dias 23, 24 e 25) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a diva indie resolveu curtir uns dias de folga no Rio de Janeiro, e tem surpreendido pelo carisma e ‘brasilidade’.

Nesta manhã de quarta, 21, Lana passeou pela praia do Leblon e tirou selfies com os fãs, sempre sorrindo e os abraçando. As fotos da cantora com os brasileiros sortudos que a encontraram (ou a seguiram) na praia começaram a circular nas redes sociais, causando inveja aos fãs.

Em outra imagem, muito reproduzida pelos fãs e fã-clubes brasucas da cantora, ela aparece passeando dentro de um carrinho de supermercado em uma calçada da cidade carioca. Não se sabe o contexto e nem onde a foto foi tirada, mas percebe-se que Lana está se divertindo bastante no Brasil.

Fonte: Vírgula UOL