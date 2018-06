No Rio: empate não desanima torcida em evento na Marina da Glória

(Foto: Virna Santolia) Zeca Pagodinho no ‘Torcida Brasil’

[Por Roseane Santos] Cerca de 3.500 pessoas foram neste domingo, 17, ao mega evento Torcida Brasil, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, para assistir a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2018 e se divertir com shows de Zeca Pagodinho, Bloco Fogo da Paixão e Roda de Samba do Casuarina.

Antes da partida começar, o Bloco Fogo e Paixão subiu ao palco pontualmente às 13h30 e sacudiu o público, colocando todo mundo para dançar com o seu repertório composto por clássicos da música brega, como Fogo e Paixão de Wando, Evidências, de Chitãozinho & Xororó e O Amor e o Poder, de Rosana. Esse tocado em ritmo de batucada.

Nem mesmo o empate de 1 a 1 entre Brasil e Suíça desanimou a torcida e após o jogo, com um breve intervalo animado por DJs, entrou em cena um dos cantores mais esperados do dia: Zeca Pagodinho. O cantor carioca fez o povo sambar ao som de sucessos como Deixa a Vida Me Levar e Quando a Gira Girou, em um show que ultrapassou uma hora.

A noite terminou com a Roda de Samba do Casuarina, que contou com a participação especial da cantora Fernanda Abreu.

(Foto: Virna Santolia) Fernanda Abreu no ‘Torcida Brasil’

Durante a Copa, o Torcida Brasil será realizado com três eventos no Rio de Janeiro, na Marina da Glória (na primeira fase), três eventos em São Paulo, no Expo Barra Funda (oitavas, quartas e semi) e um evento em Brasília, no CCBB (final).

Os ingressos custam a partir de R$40 (meia) / R$80 (inteira) no primeiro lote e já estão à venda pelo site www.ingressocerto.com.

A Marina da Glória ainda será palco de mais atrações. No jogo Brasil x Costa Rica, no dia 22 de junho, o show fica por conta da banda Capital Inicial. Haverá ainda DJs, Roda de Samba do Casuarina e o bloco Sargento Pimenta, misturando ritmos brasileiros aos clássicos dos Beatles.

Já no dia 27 de junho, quando a seleção enfrenta a Sérvia, as atrações serão DJs, Roda

de Samba do Casuarina, Bloco da Preta e show da cantora Ludmilla, que vai colocar todos para dançar com os sucessos Cheguei e Solta a Batida.

O Torcida Brasil é patrocinado pelos cartões Ourocard Visa.

Torcida Brasil

Créditos: Virna Santolia

Fonte: Vírgula UOL