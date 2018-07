No Rio, confronto no Morro do Urubu deixa três mortos

Policiais Militares encontraram três corpos na manhã de hoje (17) durante operação no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte do Rio de Janeiro. No entanto, a PM não revelou as circunstâncias das mortes.

O 3º Batalhão de Polícia Militar iniciou a ação após confronto entre facções rivais durante a madrugada na comunidade.

A operação conta com o auxílio do Batalhão de Ações com Cães e do Grupamento Aeromóvel. Aeronaves e um veículo blindado também são utilizados.

Estagiária sob a supervisão de Mário Toledo*

Fonte: Agência Brasil