No Rio, BRT não vai circular de madrugada por falta de combustível

O quinto dia de paralisação dos caminhoneiros está prejudicando os serviços essenciais de atendimento à população no Rio, como o transporte público por ônibus, trens e barcas. O sistema de transporte de passageiros pelo BRT, que funciona 24 horas por dia, não vai operar durante a madrugada, a partir de 0h deste sábado (26), por causa da falta de combustível.

De acordo com o Centro de Operações da prefeitura, o normal no retorno para casa, no horário do rush, é que a cidade tenha em média 130 quilômetros de congestionamento. Mas, devido à paralisação dos caminhoneiros, o congestionamento na cidade está em 10 quilômetros, devido à redução dos veículos em circulação.

O transporte de passageiros por ônibus no município do Rio de Janeiro opera hoje (25) com menos da metade da frota. As empresas estão empenhadas para que a população não seja prejudicada no retorno para casa, chegando a abastecer os coletivos em postos de gasolina comuns, mesmo com o preço do óleo diesel superior ao habitual.

Na Ponte Rio-Niterói, em geral, em uma noite de sexta-feira, o tráfego fica congestionado em direção às praias da Região dos Lagos e ao Norte Fluminense. Esta noite, no entanto, o movimento está normal ao longo dos seus 13 quilômetros de extensão. Os motoristas fazem o percurso em 13 minutos, dentro do horário normal. Isso também ocorre no sentido contrário, para quem vem de Niterói em direção ao Rio de Janeiro.

Os trens da SuperVia, em função da paralisação de caminhoneiros, tiveram de alterar os horários dos ramais de Guapimirim e Vila Inhomirim, operados por locomotivas movidas a óleo diesel. Hoje, algumas viagens foram canceladas e, neste sábado e domingo, não haverá circulação.

A concessionária que explora o serviço de barcas e catamarãs na Baía de Guanabara adotou medidas de contingência para minimizar o impacto no transporte aquaviário até a próxima segunda-feira (28). Na linha Arariboia, que liga à Praça XV à estação de Niterói, o serviço será interrompido neste final de semana e, nas linhas Charitas, Paquetá e Cocotá, haverá o cancelamento de algumas viagens.

