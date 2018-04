No McDonald’s: cliente fica pistola com atraso de pedido e toma banho de milkshake

(Foto: reprodução/ vídeo)

Aconteceu em uma unidade do McDonald’s de Londres. Um rapaz ficou pistola da vida porque seu pedido estava demorando demais. Como forma de protesto, ele tirou a roupa e tomou um banho de milkshake na frente de todo mundo.

Antes do ato, ele disse possesso para as pessoas da fila: “Ei, todo mundo, quero que vocês vejam isso”, e começou a tirar toda a roupa. Um funcionário gritou: “Ei, você não pode fazer isso. Coloque as suas roupas”.

Enfurecido, ele continuou gritando: “Estou ferrado!”. Então, só de cuecas, pegou dois copos cheios de milkshake, subiu no balcão, jogou o líquido sobre a própria cabeça e pulou de barriga no chão. Antes de sair, disse: “Pronto. Eu terminei”.

O vídeo foi postado na Internet e viralizou desde então. Assista:

Esse McDonald's fica em uma mansão de 150 anos

Ele fica nos Estados Unidos. O Freeport McDonalds, em Maine, foi construído em uma mansão, que foi propriedade de William Gore, um comerciante proeminente da cidade, segundo o Business Insider.

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL