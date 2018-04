No dia mundial, veja famosos com filhos autistas

Leia maisApós várias recusas de estúdios de tatuagem, jovem autista …Marcos Mion se declara ao filho Romeo, que é autista: “Meu …

Nesta segunda (2) de abril, é a data reconhecida pela ONU como Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Apoiadores da causa são convidados a usar azul e uma onda de solidariedade costuma emocionar pais e amigos de autistas. Muitos, inclusive, fazem postagens em redes sociais como Instagram, Twitter e Facebook.

Mesmo que saibamos que diagnóstico precoce e tratamento adequado poderiam melhorar a vida de muitas famílias, um contingente expressivo de pessoas com o transtorno ainda encontram barreiras econômicas e relacionadas ao preconceito que as impedem de desenvolver suas potencialidades.

Os transtornos do espectro autista (TEA) são condições neurobiológicas caracterizadas por dificuldades de interação social e comunicação, podem ocorrer em diferentes níveis e de maneira única em cada pessoa.

Pai de Romeo, Marcos Mion, é um divulgador da causa. “Sem dúvida nenhuma, Romeo é meu maior orgulho e minha maior motivação como ser humano”, disse Mion para a Contigo!.

Marcos Mion e Romeo

“Ele tem alguns déficits, mas leva uma vida normal. Romeo demora mais para aprender e tem algumas coisas que são do mundo dele. Não se encaixa como autista nem como síndrome de Asperger (uma forma branda de autismo, com habilidade verbal desenvolvida). Ele se encaixa em uma variação que é a NOS, Not Otherwise Specified, que, em português seria Sem Nenhuma Especificação”, apontou Mion.

Algumas vezes, famosos pais de autistas são acusados injustamente de “esconder” seus filhos da mídia, o que não faz sentido, já que eles não se sentem bem em situações sociais.

Sylvester Stallone, pai de Seargeoh, afirmou: “Você não pode forçá-lo para o seu mundo. Eu meio que vou com ele no que quer que ele esteja fazendo”.

Jô Soares era pai de Rafael Austregésilo Soares, o Rafinha, que faleceu aos 50 anos, em 2014. “Ele passou a vida inteira na realidade do seu próprio mundo, com corpo de adulto e coração e alma de criança”, disse ao GShow na época.

O ex-apresentador e hoje diretor de teatro, dramaturgo e escritor afirmou ainda que o filho adorava música, tocava piano, e tinha paixão por rádio. “Ele tinha a sua própria emissora em casa, cujo alcance eram as pessoas que o visitavam.”

Shawn Stockman, cantor do Boyz II Men, e Micah

Em 2009, como noticiou a People, o ator Gary Cole falou para a revista WebMD sobre o diagnóstico de sua filha Mary, em 1995. Gary disse que suspeitou que algo estava errado com Mary quando ela tinha dois anos de idade. “[Ela] não processou informações como você ou eu e não captou informações sociais”, explicou. Seu conselho para os outros é simples: Busque respostas. E quanto mais cedo melhor.”

Já em 2014, a mídia noticiou que um atirador em massa em uma escola dos Estados Unidos havia sido diagnosticado por um psiquiatra com a Síndrome de Asperger, tipo de autismo em que as pessoas são altamente funcionais. Logo, passaram a divulgar bobagens sobre o “perigo dos autistas”.

Shawn Stockman, cantor do Boyz II Men, pai de Micah, afirmou que aquilo era “estúpido e ignorante”. As organizações de conscientização sobre autismo tiveram que divulgar declarações oficiais ao público, informando de que o autismo é um distúrbio do desenvolvimento relacionado ao cérebro e não uma doença mental.

Jett, filho de John Travolta, faleceu aos 16 anos. Ele era o “filho mais maravilhoso que ele poderia pedir”.

Em 2016, John Travolta falou sobre o filho autista que perdeu em 2009, Jett. “Ele me deu tanta alegria. Era tudo para mim. Estes 16 anos a ser pai ensinaram-me a amar incondicionalmente. Temos de parar e ser gratos para os nossos filhos e os nossos filhos para nós. Porque a vida é muito curta. Aprendi que devemos viver e amar cada dia como se fosse o último. Porque um dia será”.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Marcos Mion

Marcos Mion é pai de Romeu

Créditos: Reprodução/Instagram

Gary Cole

Gary Cole, ator, é pai de Mary

Créditos: Reprodução

Shawn Stockman e Micah

Shawn Stockman, cantor do Boyz II Men, e Micah

Créditos: Reprodução

Jenny McCarthy

Jenny McCarthy, atriz, mãe de Evan

Créditos: Reprodução

Joe Mantegna

Joe Mantegna, ator, diretor, produtor e roteirista, é pai de Mia

Créditos: Reprodução

Marcos Mion e Romeo

Marcos Mion e Romeo

Créditos: Reprodução/Instagram

John Travolta

Jett, filho de John Travolta, faleceu aos 16 anos. Ele era o “filho mais maravilhoso que ele poderia pedir”.

Créditos: Reprodução

Aidan Quinn

Aidan Quinn. ator, é pai de Ava

Créditos: Reprodução

Jô Soares

Jô era pai de Rafael, falecido em 2014, aos 50 anos

Créditos: Reprodução

Marcos Mion e família

Marcos Mion e família

Créditos: Reprodução/Instagram

Marcos Mion

Marcos Mion é pai de Romeu

Créditos: Reprodução/Instagram

Gary Cole

Gary Cole, ator, é pai de Mary

Créditos: Reprodução

Shawn Stockman e Micah

Shawn Stockman, cantor do Boyz II Men, e Micah

Créditos: Reprodução

Jenny McCarthy

Jenny McCarthy, atriz, mãe de Evan

Créditos: Reprodução

Joe Mantegna

Joe Mantegna, ator, diretor, produtor e roteirista, é pai de Mia

Créditos: Reprodução

Marcos Mion e Romeo

Marcos Mion e Romeo

Créditos: Reprodução/Instagram

John Travolta

Jett, filho de John Travolta, faleceu aos 16 anos. Ele era o “filho mais maravilhoso que ele poderia pedir”.

Créditos: Reprodução

Aidan Quinn

Aidan Quinn. ator, é pai de Ava

Créditos: Reprodução

Jô Soares

Jô era pai de Rafael, falecido em 2014, aos 50 anos

Créditos: Reprodução

Marcos Mion e família

Marcos Mion e família

Créditos: Reprodução/Instagram

Mais galerias

As apresentadoras dos programas infantis dos anos 1990

Maior fã! Moça tem selfie com mais de 500 celebs

Antes e depois de youtubers famosos

Mais galerias

As apresentadoras dos programas infantis dos anos 1990

Maior fã! Moça tem selfie com mais de 500 celebs

Antes e depois de youtubers famosos

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1276194’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL