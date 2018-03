No Dia da Mulher, McDonald’s brasileiro dá folgas… para os homens

Preparar ações para o dia da Mulher claramente não é o forte da equipe de marketing do McDonalds.

Leia maisMcDonald’s inverte logo para o Dia da Mulher — e ação é mal …

Depois de ter invertido o logo e causado polêmica, mais uma notícia, no mínimo, chata para a marca. Aqui no Brasil, a rede de fast food achou que seria legal que seus restaurantes operassem só com mulheres neste 8 de março, para demonstrar a força da feminina… O que acarretou em folga para todos os homens? Como se mulheres já não trabalhassem mais do que homens todos os dias do ano graças à dupla jornada de trabalho, né?

No mínimo, contraditório. Qual a sua opinião?

Dá só uma olhadas nos produtos com estampas de BigMac

1 de 8

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Big Mac

Créditos: Divulgação/Reprodução

Big Mac

Créditos: Divulgação/Reprodução

Big Mac

Créditos: Divulgação/Reprodução

Big Mac

Créditos: Divulgação/Reprodução

Big Mac

Créditos: Divulgação/Reprodução

Big Mac

Créditos: Divulgação/Reprodução

Big Mac

Créditos: Divulgação/Reprodução

Big Mac

Créditos: Divulgação/Reprodução

Mais galerias

Comportamento

Logos com mulheres em vez de homens

Comportamento

10 mulheres brasileiras e inspiradoras da atualidade

Comportamento

Invenções de mulheres que mudaram o mundo

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL