No DF, comércio abre normalmente no feriado de amanhã

O comércio do Distrito Federal (DF) funcionará normalmente nesta sexta-feira (12), feriado de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, data em que também é comemorado o Dia da Criança.

O comércio varejista de rua e de shopping centers está autorizado a abrir, assim como as papelarias, floriculturas, óticas e revendedoras de automóveis, bares, restaurantes e supermercados.

O horário de funcionamento fica a critério dos empresários. Nas farmácias, o expediente será facultativo, exceto para as que estão na escala de plantão, que são obrigadas a abrir. A informação é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF).

Já as agências bancárias não abrem no feriado e só retomam o expediente em horário normal na próxima segunda-feira (15), segundo informou a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), entidade que representa as instituições financeiras. Essa orientação vale para todo o país.

Fonte: Agência Brasil