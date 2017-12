No Brasil e no mundo: 10 destinos ideais para solteiros no Réveillon

Leia maisAquaman, Pantera Negra e Vingadores – Guerra Infinita: os 10 …Emoji de cocô triste deve chegar aos smartphones em 2018; veja …

Estamos perto de celebrar a chegada de 2018. Mas, você está solteiro e não tem com quem passar o Réveillon e nem onde? Não se preocupe, aproveite a ‘solteirice’ e vá viajar nessa virada que ainda dá tempo. Conheça novos lugares, novas pessoas e se autoconheça em locais incríveis e propícios para entrar no ano novo com a alma e a esperança renovada.

Para lhe inspirar, a agência Single Trips listou dez lugares no Brasil e no mundo que são perfeitos para você passar o Réveillon. Confira abaixo que a curtição será garantida. E, quem sabe você não termina a viagem com um romance engatado, hein?

BRASIL

Jericoacoara (CE)

(Foto: reprodução)

A praia de Jeri já foi eleita uma das mais bonitas do mundo e por lá não faltam passeios para desbravá-la durante o dia. À noite não é diferente e o agito se concentra em bares, restaurantes e barracas da Rua Principal, à beira-mar. O destino cearense já figura na lista de melhores festas de Réveillon do país.

Paraty (RJ)

(Foto: reprodução)

A cidade combina arquitetura colonial com belezas naturais da região, além de contar com programação cultural intensa o ano todo. Durante à noite, a cidade fica cheia de gente circulando entre os bares, restaurantes e lojinhas. No Ano Novo, tradicionalmente há queima de fogos e shows na Praia do Pontal, apesar de outras praias também terem sua programação da virada garantida.

Florianópolis – Jurerê Internacional (SC)

(Foto: reprodução)

A ilha catarinense por si só já vale a viagem. Repleta de praias e gente bonita, no Réveillon ela ganha ainda mais animação, com direito a turistas de países latinos, como argentinos e uruguaios. Por conta da grande procura, o trânsito fica bem intenso na época, então o melhor é eleger uma praia ou uma região de Floripa. A mais badalada é Jurerê Internacional, que abriga casas noturnas que atraem gente do mundo todo. Durante o dia a praia também é bastante atrativa: além da beleza de sua orla, ficou famosa por ser a praia que mais recebe gente bonita no Brasil.

Trancoso (BA)

(Foto: reprodução)

O destino baiano tem vida noturna agitada, com ótimos restaurantes, como o Villas de Trancoso (área privativa que já recebeu celebridades e a gastronomia é excelente), e áreas com bastante movimento, como o Quadrado, que concentra bares com música ao vivo e venda de artesanato. Diversas celebridades como Neymar, Naomi Campbell e Kate Moss já desfrutaram do local.

Ilhabela (SP)

(Foto: reprodução)

Além de ser um destino muito frequentado por jovens, Ilhabela tem uma variedade de praias, trilhas, passeios e opções para jantar e sair à noite que já garantem uma estadia excelente. O Réveillon conta com queima de fogos em sete praias da ilha, além de música ao vivo e DJs.

INTERNACIONAL

Sydney – Austrália

(Foto: reprodução)

Graças à sua localização, a Austrália é um dos primeiros países a comemorar o Ano Novo e Sydney é a cidade que abriga a festa mais tradicional. Há uma queima de fogos na região portuária, próximo ao Opera House, ideal para quem busca badalação.

Punta del Este – Uruguai

(Foto: reprodução)

O destino praiano do Uruguai é famoso por uma virada de ano incrível. Nas areias da Playa Brava, DJ’s internacionais fazem a trilha sonora da celebração que vai até o amanhecer. O destino promove diversas festas em hotéis à beira-mar, como a tradicional La Fiest, no Hotel Serena.

Berlim – Alemanha

(Foto: reprodução)

Se praia não faz seu estilo, passar o Réveillon na capital da Alemanha pode ser uma boa opção. Apesar do frio, milhares de pessoas se concentram próximo ao Portão de Brandenburgo, em Berlim, onde há queima de fogos, DJ’s animando o público e a cidade fica toda iluminada especialmente para a festa.

Cartagena e San Andrés – Colômbia

(Foto: reprodução)

As ruas e praças da cidade de Cartagena ganham ainda mais vida durante o Réveillon. Música ao vivo e fogos de artifício são algumas das atrações da noite, além de ceias com menus especiais nos restaurantes. Por ali, vale a pena visitar a ilha San Andrés e curtir o mar do Caribe. O destino fica rodeado por outras ilhas menores e por isso uma das principais atividades é o mergulho, para observar uma das maiores barreiras de corais do mundo.

Dubrovnik – Croácia

(Foto: reprodução)

A cidade medieval é repleta de monumentos históricos. Uma simples caminhada pelo centro já é de encher os olhos. Para o Réveillon a programação é farta: há concertos de música clássica no centro histórico, restaurantes com menus especiais e festas inesquecíveis.

Destinos que são tendência em 2018

1 de 11

Portugal

Portugal

Créditos: Skyscanner/Getty Images/Divulgação

Andaluzia

Créditos: Skyscanner/Getty Images/Divulgação

Deserto do Atacama

Créditos: Skyscanner/Getty Images/Divulgação

Islândia

Créditos: Skyscanner/Getty Images/Divulgação

Patagônia Argentina

Créditos: Skyscanner/Getty Images/Divulgação

Rússia

Créditos: Skyscanner/Getty Images/Divulgação

Lençois

Créditos: Skyscanner/Getty Images/Divulgação

África do Sul

Créditos: Skyscanner/Getty Images/Divulgação

Coreia do Sul

Créditos: Skyscanner/Getty Images/Divulgação

Malta

Créditos: Skyscanner/Getty Images/Divulgação

Foz do Iguaçu

Créditos: Skyscanner/Getty Images/Divulgação

Fonte: Vírgula UOL