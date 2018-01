‘Ninguém precisa aceitar, mas sim respeitar’, diz Aretuza Lovi, nova popstar drag

Divulgação Aretuza Lovi

Aposta da Sony Music, mesma gravadora que também contratou Pabllo Vittar, Aretuza Lovi é mais um nome a surgir para ocupar o espaço que os LGBT estão conquistando na música e na sociedade.

A chegada da drag ao mainstream sob a chancela da Sony começou no dia 12, com o lançamento do single Joga Bunda, com participação de Pabllo Vittar e Gloria Groove.

A música estará no próximo álbum de Aretuza, Mercadinho, que também tem participações de Solange Almeida e Iza.

Que outros artistas da nova geração mais gosta e indica?

Aretuza Lovi – Sou apaixonada por vários artistas, entre eles: Liniker, As Bahias e Cozinha Mineira, Linn da Quebrada, MC Tha…

Como espera se diferenciar de outras cantoras drags, já que há risco de ocorrer uma saturação?

Aretuza – Fazendo sempre a minha verdade! Cada uma tem seu estilo e a gente acaba se completando. Busco minhas referências no Brasil, na nossa cultura. Gosto dos ritmos originais que temos aqui e quero trabalhar isso.

Acha importante reforçar o gênero do artista, dizer que é homem, mulher ou drag? Como evitar que isso ofusque a música em si?

Aretuza – Fazemos música! E música não tem gênero, ela toca as pessoas de formas e maneiras diferentes. A vida já é muito chata para rótulos, somos todos seres humanos, somos artistas.

Quais são suas principais referências?

Aretuza – Nosso Brasil! Temos uma cultura e uma musicalidade linda, que me influencia muito. Gosto de estudar e absorver um pouco de tudo que agrega. Busco referências em todos os sons e estilos musicais, amo de MPB ao funk.

Como é ser um espelho para meninos e meninas que não estão dentro da normatividade de gênero e como avalia as conquistas dos LGBTs em relação à visibilidade?

Aretuza – É uma responsabilidade muito grande! Busco sempre exercer o meu papel de militante firme e forte na conquista dos nossos direitos. Muito além de uma artista, eu sou um LGBTI que sofreu e ainda sofre muito preconceito. Vou continuar me doando por inteira pela causa, minha bandeira é hasteada 24 horas. Temos muitas coisas para conquistar, ainda é difícil. Lutamos por direito e respeito! Ninguém precisa aceitar, mas sim respeitar! Somos cidadãos também.

1 de 120

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Geo

Créditos: Divulgação

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Djonga

Créditos: Divulgação

Phillip Nutt

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Ayrton Montarroyos

Créditos: Jonatas Marques

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Ana Chonps

Créditos: Reprodução/Facebook

Supervão

Créditos: Divulgação

Bivolt

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Reprodução

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

Papisa

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Camila Garófalo

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Boogarins

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Xenia França

Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker e os Caramelows

Liniker faz sucesso na MPB atual

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

