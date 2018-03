Ninguém é 100% heterossexual: desejo sexual independe de gênero, diz estudo

Pixabay Psicólogo usou filmes pornôs para medir reações de homens e mulheres

Uma pessoa 100% heterossexual não existe, de acordo com uma pesquisa feita pela universidade Cornell, liderada pelo psicólogo Ritch C Savin-Williams. Apesar de sociedades promoverem a heterossexualidade como norma, Williams homens e mulheres podem se sentir atraídos por ambos os gêneros. As informações foram publicadas pelo Daily Mail.

Leia maisHomem faz transição de gênero e volta atrás sete meses depoisTransgênero realiza sonho de ser pastor em igreja nos EUA

No livro Mostly Straight: Sexual Fluidity Among Men (Geralmente heterossexual: a fluidez da sexualidade entre homens), Williams entrevista voluntários, homens e mulheres, que se identificam com um dos dois gêneros. Ele mostrou filmes pornográficos aos voluntários para medir a dilatação das pupilas em diferentes partes dos filmes, como indicator de desejo sexual.

O resultado mostrou que mulheres tiveram a o desejo provocado por cenas entre homens e mulheres, e entre duas mulheres. Já o público masculino sentiu interesse nas partes de relação sexual entre homem e mulher, e em cenas de homens se masturbando. O psicólogo acredita na fluidez da sexualidade entre homens e mulheres.

Jovem documenta sua transição de gênero em fotos

1 de 25

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Transição de Gênero

Dois anos antes de começar a terapia hormonal, aos 16 anos

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

Um mês de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

3 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

9 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

11 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

11 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

11 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

12 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

12 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

12 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

13 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

13 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

14 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

14 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

14 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

15 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

15 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

15 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

15 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

15 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

16 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

16 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

16 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

17 meses de terapia hormonal

Créditos: Reprodução

Transição de Gênero

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Comportamento

A cabeleira de Marouane Fellaini

Comportamento

Como foi o primeiro casamento gay do Copacaba Palace

Comportamento

Cortina permite usar smartphones e tablets no banho

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL