Nicole Kidman fala sobre abortos durante casamento com Tom Cruise

Nicole teve dois abortos espontâneos durante casamento com Tom Cruise

A atriz Nicole Kidman falou em entrevista à revista Tatler sobre os tempos difíceis durante o casamento com Tom Cruise, e sobre abortos espontâneos que impediram o casal de ter filhos. “Existe um desejo enorme e doloroso. Eu conheço o desejo e a perda. A perda em abortos não é discutida . E é uma dor enorme para as mulheres”, disse a atriz.

Nicole contou que assim que se casou com Tom Cruise, aos 23 anos, tentou engravidar, mas sofreu aborto espontâneo. O casal tentou outra gravidez, mas sem sucesso, até que Tom Cruise pediu o divórcio em 2001. Adotar não foi uma decisão difícil para a atriz, já que ela tem uma irmã adotiva. “Não achei que fosse acontecer tão cedo, mas aconteceu”, disse.

“Existe muita dor e uma enorme quantidade de amor no outro lado dessa história”, comentou ela sobre ser mãe após os abortos. Tom Cruise e Nicole Kidman formaram um casa durante onze anos e adotaram duas crianças.

Piores argumentos contra o aborto

“Basta fechar as pernas e não transar por aí com qualquer um”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“Abortar é coisa de mulher promíscua e pecadora”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“Estupro não deveria ser parte da discussão do aborto, já que casos de estupro são raríssimos”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“Abortar é assassinar uma criança indefesa”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“O aborto vai se tornar uma alternativa ao anticoncepcional”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“Defender o aborto é defender o assassinato institucionalizado de fetos”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“É preciso ter misericórdia, pois não é justo acabar com uma vida inocente”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“A mulher que não quer engravidar precisa se cuidar e se abster de sexo, não abortar”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“Abortar é o mesmo que matar uma criança nascida”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“A mulher deve arcar com a responsabilidade pois sabia o risco que correria ao transar, independentemente da figura de quem é o pai”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“A mulher não precisa abortar, basta entregar a criança à adoção depois da gestação”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“A mulher errou e precisa arcar com as consequências sozinha”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“Quem defende o aborto só luta pelos direitos de quem já nasceu”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“Se legalizarem o aborto, ninguém mais vai usar proteção”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“Eu sou a favor da vida. Aborto é assassinato”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“A mãe pode ter direito ao corpo dela, não a um corpo dentro dela”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“Mulher que realmente se cuida nunca vai precisar abortar”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“Foi Deus quem deu a vida aos homens e só Ele pode tirá-la”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“A discussão do aborto só reforça a banalização da vida”

Créditos: Giphy

Piores argumentos contra o aborto

“Só apoia o aborto quem já nasceu”

Créditos: Giphy

Fonte: Vírgula UOL