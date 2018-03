Nicole Bahls recebe benção do Padre Marcelo Rossi em PE e se diz “emocionada”

Nicole Bahls

Nicole Bahls está em Pernambuco para participar da encenação de A Paixão de Cristo, que acontece na Nova Jerusalém, a 202km de Recife.

Na última quarta-feira (21), a ex-Panicat recebeu uma benção do Padre Marcelo Rossi e postou uma foto no Instagram.

“Obrigada, Padre Marcelo Rossi, pela sua benção. Muito emocionada. Como é bom ter fé e Deus nas nossas vidas”, escreveu na legenda.

A atriz viverá Herodíase e vai contracenar com Renato Góes (Jesus), Fabiana Pirro (Maria), Rita Guedes (Madalena), Kadu Moliterno (Pilatos), Victor Fasano (Herodes), Tonico Pereira (Anás), Ricardo Mourão (Caifás), e José Barbosa (Judas).

A encenação acontece entre os dias 24 e 30 de março.

Fonte: Vírgula UOL