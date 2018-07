Nicolas Cage será ‘Homem-Aranha’ em spin-off; vem entender essa história

Nicolas Cage

O nome de Nicolas Cage foi confirmado no elenco do spin-off Homem-Aranha no Aranhaverso, que tem estreia prevista para 10 de janeiro de 2019.

Com roteiro de Phil Lord e Chris Miller, Cage vai emprestar a voz para Homem-Aranha Noir, já que o filme será uma animação.

O personagem fez sua estreia nos quadrinhos em 2009 e será representado pela primeira vez no cinema. Além disso, o Noir será apenas uma das representações do Homem-Aranha no longa.

Fonte: Vírgula UOL