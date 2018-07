Nicki Minaj responde comentário de Pabllo Vittar no Instagram e fãs já querem um feat

Nicki Minaj

Nicki Minaj postou em seu Instagram uma foto em que aparece como uma sereia parte das prévias de Bed, sua nova música em parceria com Ariana Grande.

Pabllo Vittar

Porém, os fãs brasileiros ficaram surpresos ao ver que a cantora respondeu um comentários da cantora Pabllo Vittar.

Pabllo mandou um singelo “yas mother” e Nicki respondeu com vários corações. Isso foi o suficiente para que os fãs brasileiros pedissem um feat entre as duas. Será que rola?!

Fonte: Vírgula UOL