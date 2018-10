Nick Cave reza pelo Brasil em show em São Paulo

(Foto: Fabricio Vianna/ Popload) Nick Cave em São Paulo

Leia maisCamila Cabello esbanja carisma e paixão no Z FestivalFranz Ferdinand ‘incendeia’ São Paulo com show repleto de hits

Uma missa em formato de show de rock foi rezada neste domingo, 14, em São Paulo. O cantor Nick Cave, acompanhado de sua potente banda The Bad Seeds, pregou suas belas e sujas canções sobre amor, perdas, vida, morte, religião, crença e descrença para quase 8 mil pessoas no Espaço das Américas.

Há 25 anos sem colocar os pés no Brasil (Nick morou em São Paulo no início da década de noventa – saiba mais aqui), o cantor apresentou um concerto visceral, de lavar a alma dos fãs e fazer valer pela espera. No palco, se porta como um pastor endiabrado: rege as pessoas e as hipnotizam com cada palavra, cada gesto, cada olhar.

No setlist, clássicos como From Her to Eternity, Loverman, Do You Love Me?, Jack The Ripper, The Ship Song e Tupelo atenderam as preces dos fãs das atingas. Antes da balada Into My Arms, Cave disse: “Essa música é uma oração para o Brasil”, se referindo ao momento político vivido no país.

Gritos de “Ele não” vindos do público, contra o candidato Jair Bolsonaro, permearam toda a apresentação. Durante The Weeping Song, após entoarem o grito de protesto em uníssono, o próprio cantor disse a frase “Ele Não” em português ao microfone. E, voltou a falar: “Este país é excepcional. Nós precisamos rezar por ele”.

Ao final, todos saíram abençoados e agradecidos por ter participado desse culto musical de quase duas horas. Quem ainda não estava convertido, pode ter certeza que saiu de lá devoto.

Amém, Mr. Cave.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Nick Cave em São Paulo

Créditos: Fabricio Vianna/ Popload

Mais galerias

Camila Cabello no Z Festival

Franz Ferdinand em São Paulo – 2018

Nick Cave: coletiva

Mais galerias

Camila Cabello no Z Festival

Franz Ferdinand em São Paulo – 2018

Nick Cave: coletiva

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1294498’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL