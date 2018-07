Nick Cave canta para plateia extasiada no Roskilde; assista

Nick Cave

Com datas na América do Norte e América Latina, inclusive o Brasil, Nick Cave & The Bad Seeds tem se apresentado como atração principal em festivais por toda a Europa no verão do hemisfério norte, antes de cruzar continentes para a América Latina e América do Norte para nove datas em outubro.

O icônico músico e poeta australiano passou recentemente pelo festival Roskilde, na Dinamarca, e a Red Bull TV disponibilizou um trecho da apresentação.

Um dos mais intensos e emocionantes espetáculos ao vivo do planeta, Nick Cave & The Bad Seeds ao vivo é um hepteto que consiste de Nick Cave (vocais, piano), Warren Ellis (piano, teclados, violino, guitarra), Martyn Casey (baixo), Thomas Wydler (bateria), Jim Sclavunos (vibraphone, percussão, piano, bateria), George Vjestica (guitarra) e Larry Mullins (teclado, piano). Eles terão a companhia do Cigarettes After Sex para seus shows em Los Angeles, Washington DC e Toronto.

Realizado anualmente na cidade homônima da Dinamarca, o Roskilde é um festival de música gigantesco que, desde 1971, reúne milhares de pessoas do mundo inteiro para curtir shows de grandes nomes da música que vão do rock ao pop, da música eletrônica ao folk.

A edição de 2018 ocorreu na primeira semana de julho e a Red Bull TV entrevistou artistas, conversou com o público e registrou grandes performances, como a de Nick Cave, um dos grandes headliners deste ano, e a de Albert Hammond Jr., guitarrista dos Strokes que mostrou seu projeto solo.

Este ano, o line-up, como de costume, foi caprichado: alguns dos headliners foram Gorillaz, Eminem e Massive Attack. No total, 184 artistas tocaram em oito palcos diferentes.

2 Out – Pepsi Center WTC – Mexico City, México

5 Out – Teatro Caupolicán – Santiago, Chile

8 Out – Teatro de Verano – Montevideo, Uruguai

10 Out – Estadio Malvinas Argentinas – Buenos Aires, Argentina

14 Out – Espaço das Américas – São Paulo, Brasil

21 Out – The Forum – Los Angeles, CA

25 Out – The Anthem – Washington DC

26 Out – Barclays Center – Brooklyn, NY

28 Out – Air Canada Centre – Toronto, Canadá

Fonte: Vírgula UOL