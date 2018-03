Neymar trança o cabelo e é chamado de jogador de basquete no Instagram

Instagram Fãs se dividiram entre elogios e piadinhas

O craque Neymar compartilhou imagem com novo visual na noite de sábado (17) no Instagram e chamou a atenção de seguidores. O jogador trançou a parte de cima do cabelo e raspou a parte de baixo. Alguns fãs aprovaram, enquanto outros aproveitaram para fazer piadinha sobre o novo look. “Jogador de basquete agora”, comentou o internauta @poedrolopes91. “Só falta lançar o rap agora”, escreveu @thocostaoficial.

Neymar continua afastado dos campos em recuperação após cirurgia no pé direito. Aparentemente, ele está levando a fase de forma descontraída. Na última semana, o craque postou imagem no Instagram em que aparece sentado na cadeira de rodas, com o pé imobilizado, próximo a campo de futebol “Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra”, escreveu como legenda.

Neymar: 12 marcas que o craque é garoto-propaganda

1 de 12

Neymar em campanha para Ambev

Créditos: Reprodução

Neymar em campanha para Lupo

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Castrol

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Claro

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Gilette

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Guy Laroche

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Listerine

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Nike

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Panasonic

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para POkerStar

Créditos: Reprodução

Neymar em propaganda para RedBull

Créditos: Reprodução

neymar_volks

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL