Neymar se declara para Bruna Marquezine no Dia dos Namorados: ‘MA LOVE’

(Foto: reprodução/ Instagram) Neymar e Bruna

Óbvio que #BruMar, o casal mais queridinho do Brasil não ia deixar o Dia dos Namorados passar em branco. Pelo Instagram, Neymar Jr. se declarou para Bruna Marquezine logo pela manhã de terça, 12.

“Feliz dia dos namorados, MA LOVE. Te amo”, escreveu o craque da Seleção Brasileira, seguido de emoji de coração. Na foto, os dois aparecem deitados no chão em um momento de descontração durante uma sessão de fotos.

No mesmo post, Marquezine respondeu: “Feliz Dia! Amo você”, com emoji de flor.

Confira abaixo. Que amor!

