Neymar posta foto com Zagallo e repete bordão: ‘Vocês vão ter que me engolir’

(Foto: reprodução/ Instagram) Zagallo e Neymar Jr.

Nesta quinta, 24, Neymar postou no Instagram uma foto ao lado do ex-técnico da Seleção Brasileira Mário Zagallo, que foi ao treino do time de Tite para dar apoio aos jogadores que vão tentar o sexto título mundial na Rússia.

No post, Neymar escreveu: “Se tem um cara que é vencedor é esse..mestre Zagallo, que honra receber a sua visita”. O craque ainda brincou: “Vocês vão ter que me engolir. Grande frase”, referindo-se ao bordão usado por Zagallo.

Confira esse encontro. Será que vai dar sorte para a Seleção?

Fonte: Vírgula UOL