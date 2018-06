Neymar posta foto com Davi Lucca: mãe e Marquezine comentam

Neymar e Davi Lucca

Leia maisA internet não perdoa: Maradona vira capa de discos clássicosTorcida Brasil chega a São Paulo com Zé Neto & Cristiano

Neymar aproveitou a folga de quinta em em Sochi, na Rússia,e postou uma foto com Davi Lucca no Instagram. O astro ganhou elogio da namorada, Bruna Marquezine: “Lindos”, escreveu a atriz.

Carol Dantas, influencer e mãe de Davi, deu um toque no craque: “Que estilo. Não esquece o protetor. Bruna, então, respondeu: “hahahaha”.

“My little boy”, escreveu o camisa 10 no post.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Carol Dantas e Davi Lucca

Carol Dantas e Davi Lucca

Créditos: Reprodução/Instagram

Mais galerias

Mansão de Taylor swift

Casamento Kit Harington e Rose Leslie

Aniversário de 48 anos do Seu Jorge

Mais galerias

Mansão de Taylor swift

Casamento Kit Harington e Rose Leslie

Aniversário de 48 anos do Seu Jorge

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1284905’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL