Neymar posta foto com Bruna Marquezine: ‘Levando a gata pra dar volta no possante’

(Foto: reprodução/ Instagram)

Leia mais’Muito Carisma’ e ‘petulância’: como o craque Neymar é visto fora …Jornal catalão sobre Neymar: ‘Não está no nível de Messi ou …

Neymar tem aproveitado o seu tempo no Brasil para curtir a namorada Bruna Marquezine. O jogador está no país para fazer uma cirurgia no pé direito no próximo sábado, 3. Mas, enquanto o dia da operação não chega ele descansa ao lado da amada em sua mansão no Rio de Janeiro, e posta fotos do momento.

Pelo Instagram Stories, Neymar divulgou uma imagem nesta sexta, 2, em que aparece beijando Marquezine e dando uma carona à atriz em sua cadeira de rodas. “Levando a gata para dar uma volta no meu novo possante”, escreveu ele.

Confira abaixo:

(Foto: reprodução/ Instagram)

#BruMar: fotos do casal queridinho do Brasil

1 de 10

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Famosos

Celebridades com letras dobradas no nome

Famosos

Momentos fofos de Justin Bieber e Selena Gomez

Famosos

Apelidos das celebridades

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL