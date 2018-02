Neymar posta foto com Bruna Marquezine em festa de aniversário: ‘obrigada a todos’

Instagram/Reprodução “Obrigado a todos”, escreveu ele sobre aniversário

A comemoração do aniversário do jogador de futebol Neymar Jr. foi completa: teve música, craques, famosos e, claro, a amada do atleta Bruna Marquezine. Neymar organizou uma festa para celebrar os 26 anos no último domingo, no Pavillon Cambon, na França. A comemoração teve destaque na mídia europeia, Neymar recebeu uma série de mensagens e homenagens nas redes sociais. Nesta quarta-feira (7), ele agradeceu o carinho em um post no Instagram.

Leia maisAtriz defende Tarantino sobre estrangulamento em ‘Bastardos …Jennifer Aniston abre as portas de sua mansão de R$ 68 milhões

A festa de aniversário de Neymar no contou a presença de jogadores e dirigentes do PSG, celebridades e do Ronaldo Fenômeno.





Relembre tweets de Neymar

1 de 7

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Relembre tweets de Neymar

Relembre tweets de Neymar

Créditos: Reprodução/Twitter

Relembre tweets de Neymar

Relembre tweets de Neymar

Créditos: Reprodução/Twitter

Relembre tweets de Neymar

Relembre tweets de Neymar

Créditos: Reprodução/Twitter

Relembre tweets de Neymar

Relembre tweets de Neymar

Créditos: Reprodução/Twitter

Relembre tweets de Neymar

Relembre tweets de Neymar

Créditos: Reprodução/Twitter

Relembre tweets de Neymar

Relembre tweets de Neymar

Créditos: Reprodução/Twitter

Neymar

Neymar

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Famosos

Jennifer Aniston mostra mansão

Famosos

“Perder a cabeça”, hit do verão

Famosos

12 momentos emocionantes da gravidez de Kylie Jenner

Anterior

Próxima



Fonte: Vírgula UOL