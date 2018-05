Neymar participa de atividade física no campo com outros jogadores

O atacante Neymar, em mais uma prova de que está em franca recuperação física, participou de treinamento, com outros jogadores, no campo principal da Granja Comary, no final da tarde desta quarta-feira (23).

Além dele, correram pelo gramado, em treino sem bola, Geromel, Fernandinho, Fred, Danilo, Gabriel Jesus, Felipe Luiz e Taison. Neymar inclusive arriscou corridas rápidas, demonstrando que busca retomar o condicionamento físico o mais breve possível.

Também participaram da atividade os três goleiros, Alison, Ederson e Cássio, sob supervisão de Taffarel e de Rogério Maia. Os três goleiros se esforçaram para defender os chutes a gol dos dois preparadores. Cássio, que é tido como o terceiro goleiro, se esticou ao máximo, demonstrando que, como disse Taffarel, durante coletiva realizada na terça-feira (22), ele poderá chegar a segundo goleiro, ou até a primeiro, embora Alisson seja o preferido de Tite.

A atividade física começou às 17h e se estendeu até as 17h25. Neymar saiu de campo um pouco antes dos demais companheiros. Uma pequena torcida, trazida por um dos patrocinadores, teve o privilégio de ver os jogadores de perto, gritando, principalmente, o nome de Neymar, dando um pouco de emoção ao treino, sob fino nevoeiro e temperatura na casa dos 18 graus.

Fonte: Agência Brasil