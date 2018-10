Neymar Jr. fala sobre planos de se casar com Bruna Marquezine: “Está chegando agora”

Neymar Jr e Bruna Marquezine

Leia maisFilha de Tiririca posta foto de biquíni e recebe elogios na web: …

Neymar Jr. está na capa da revista TOP Magazine deste mês e concedeu uma entrevista para a jornalista Glória Maria. O jogador falou até sobre os planos de casamento com a namorada, Bruna Marquezine.

“Está chegando a hora, né? Mas insisto que mesmo a hora de casar não tem relação com fama, dinheiro ou sucesso. Acho que tem a ver com a maturidade do casal, do desejo de viver uma vida em comum”, afirmou.

O jagador ainda falou sobre o filho Davi Lucco, de 6 anos, fruto da relação com Carol Dantas. “O mais importante é que ele viva a infância como todas as crianças do mundo deveriam viver. Brincando, aprendendo com a família e com muito amor. Tentamos passar esses valores, os mesmos que nossos pais nos passaram. Ensinamentos que independem de dinheiro e fama”, completou.

“Eu tive uma infância pobre, e tento proporcionar a ele muitas das coisas a que não tive acesso quando tinha a idade dele. Mas, claro, também temos que impor limites”, finalizou.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Bruna Marquezine e Neymar na PFW

Casal esteve no desfile da grife Off-White durante a semana de moda de Paris

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine e Neymar na PFW

Casal esteve no desfile da grife Off-White durante a semana de moda de Paris

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine e Neymar na PFW

Casal esteve no desfile da grife Off-White durante a semana de moda de Paris

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine e Neymar na PFW

Casal esteve no desfile da grife Off-White durante a semana de moda de Paris

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine e Neymar na PFW

Casal esteve no desfile da grife Off-White durante a semana de moda de Paris

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine e Neymar na PFW

Casal esteve no desfile da grife Off-White durante a semana de moda de Paris

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine e Neymar na PFW

Casal esteve no desfile da grife Off-White durante a semana de moda de Paris

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine e Neymar na PFW

Casal esteve no desfile da grife Off-White durante a semana de moda de Paris

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine e Neymar na PFW

Casal esteve no desfile da grife Off-White durante a semana de moda de Paris

Créditos: Reprodução

Bruna Marquezine e Neymar na PFW

Casal esteve no desfile da grife Off-White durante a semana de moda de Paris

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Bruna Marquezine em Paris

Ex-refugiada, modelo é estrela de temporada de moda

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Mais galerias

Bruna Marquezine em Paris

Ex-refugiada, modelo é estrela de temporada de moda

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1293371’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL