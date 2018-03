Neymar Jr. adota novo visual e exibe “bigode grosso”

Neymar Jr.

Sim! Neymar Jr. adotou um novo visual. O craque do Paris Saint-Germain agora circula por aí ostentando um bigode mais grosso, sem barba.

O novo visual foi exibido durante uma festa de aniversário de um de seus “parças”, na última terça-feira (27).

Neymar Jr.

Rafaella Santos, irmã do craque, já mostrou que aprovou o look. “Tão lindo, tão meu”, escreveu na legenda de uma foto postada por ela no Stories do Instagram.

Neymar em campanha para Ambev

Créditos: Reprodução

Neymar em campanha para Lupo

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Castrol

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Claro

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Gilette

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Guy Laroche

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Listerine

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Nike

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Panasonic

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para POkerStar

Créditos: Reprodução

Neymar em propaganda para RedBull

Créditos: Reprodução

neymar_volks

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL