Neymar faz homenagem a Stephen Hawking

Divulgação Stephen Hawking

Nesta quarta-feira, faleceu o astrofísico britânico Stephen Hawking, aos 76 anos. Um dos cientistas mais celebrados do mundo, ele estudava a natureza da gravidade e a origem do universo e ficou famoso com sua teoria da singularidade do espaço-tempo, explicada ao público no livro “Uma breve história do tempo”, de 1988.



Figura ativa na cultura pop, ele participou de The Big Bang Theory e os Simpsons. Em 2014, teve sua história contada no filme “A teoria de tudo”, que além de mostrar a genialidade do seu trabalho também narrou a resiliência e o bom humor de Hawkings a lidar por anos com a esclerose lateral amiotrófica, uma doença generativa. Figuras e instituições importantes (incluindo o Vaticano) prestaram suas homenagens ao cientista, e o ídolo brasileiro, Neymar, não ficou de fora. Veja a postagem do jogador no Twitter:

Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra.

Stephen Hawking pic.twitter.com/JE2MtyuT6b

— Neymar Jr (@neymarjr) March 14, 2018

Leia maisFrases de Stephen Hawking que revelam mente de gênio

Fonte: Vírgula UOL