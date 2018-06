Neymar entra no lugar de Fernandinho. e Brasil fica mais ofensivo

Tite decide tirar Fernandinho e colocar Neymar, deixando o time do Brasil mais ofensivo neste segundo tempo. Com isso, Gabriel Jesus, que passou o primeiro tempo muito isolado, passa ter Neymar ao seu lado. A mudança começou a ser sentida no primeiro ataque do Brasil no segundo tempo.

No terceiro minuto, o time brasileiro já tinha atacado duas vezes, assustando a defesa croata. Ao contrário do primeiro tempo, com a seleção muito defensiva, a presença de Neymar deixou o Brasil mais solto no ataque, fazendo, inclusive, com que o lateral esquerdo Marcelo participasse mais das jogadas ofensivas.

Fonte: Agência Brasil