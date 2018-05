Neymar e Bruna Marquezine festejam em Paris após convocação do craque

(Foto: reprodução/ Instagram) Bruna Marquezine e Neymar

Após a convocação de Tite para a Copa do Mundo da Rússia, Neymar e Bruna Marquezine festejaram com amigos em Paris para celebrar a inclusão do jogador no time brasileiro.

O perfil do Instagram @neymarzete_brunete esteve na festança dessa tarde, que contou com mais de 20 pessoas entre adultos e crianças, e publicou vários vídeos do casal Brumar feliz da vida com a convocação.

Abaixo, Ney e Marquezine mostram a felicidade com samba no pé. Confira:

Uma publicação compartilhada por Brumarsemfim_ (@neymarzete_brunete) em 14 de Mai, 2018 às 11:06 PDT

Fonte: Vírgula UOL