Ney Matogrosso avista suposto óvni e posta vídeo no Instagram

Ney Matogrosso

Um fato curioso aconteceu com o cantor Ney Matogrosso, na última segunda-feira (24). O cantor contou aos seus fãs que avistou um óvni.

“Filmei isso no céu não sei o que é, uma linha muito comprida na vertical com muitas pequenas luzes vermelhas”, contou ao postar o vídeo. “Estou captando isso no céu não sei o que é”, disse ainda, ao postar uma imagem.

Visualizar esta foto no Instagram.



Uma publicação compartilhada por Ney Matogrosso (@neymatogrosso) em 23 de Set, 2018 às 4:59 PDT

Nos comentários, os fãs se dividiram. “É um ovni! Já avistei muitos, mas nem todo mundo acredita, né?! Eu acredito porque vi”, disse uma seguidora.

“Parece um balão. Aqui no Rio soltam muitos assim. É uma linha de fogos que vai estourando até acabar”, opinou outro.

Visualizar esta foto no Instagram.



Uma publicação compartilhada por Ney Matogrosso (@neymatogrosso) em 23 de Set, 2018 às 5:10 PDT

Alguns, porém, fizeram piada por conta do formato fálico no céu. “Consolo voador”, brincou uma. “Certeza que, pelo formato fálico, é um pênis cósmico em grandes proporções”, disse mais um.

Fonte: Vírgula UOL