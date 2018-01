Nevou no Saara?! Fotógrafo registra dunas do deserto cobertas de neve

Karim Bouchetata Nevou no deserto do Saara e as imagens foram registradas pelo fotógrafo Karim Bouchetata, da Argélia

Nevou no deserto do Saara, o mais quente do mundo, no último domingo (7). O fotógrafo Karim Bouchetata registrou tudo em fotos impressionantes e lindas da cidade de Ain Sefra, na Argélia.

A ideia de nevar no deserto parece absurda e é uma raridade. Em 37 anos, essa é terceira vez que um evento assim acontece na região. Durante o mesmo dia, a temperatura subiu e a neve logo derreteu.

A cidade de Ain Sefra é a porta de entrada para o deserto de Saara.

Confira as fotos na galeria:

Neve no deserto Saara

Neve no deserto Saara

Créditos: Karim Bouchetata

Neve no deserto Saara

Créditos: Karim Bouchetata

Neve no deserto Saara

Créditos: Karim Bouchetata

Neve no deserto Saara

Créditos: Karim Bouchetata

Neve no deserto Saara

Créditos: Karim Bouchetata

Neve no deserto Saara

Créditos: Karim Bouchetata

Neve no deserto Saara

Créditos: Karim Bouchetata

Neve no deserto Saara

Créditos: Karim Bouchetata

Neve no deserto Saara

Créditos: Karim Bouchetata

Neve no deserto Saara

Créditos: Karim Bouchetata

Neve no deserto Saara

Créditos: Karim Bouchetata

Neve no deserto Saara

Créditos: Karim Bouchetata

Neve no deserto Saara

Créditos: Karim Bouchetata

Fonte: Vírgula UOL