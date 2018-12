Netflix paga US$100 milhões para que Friends continue no catálogo dos EUA

Friends

Estava praticamente certo que Friends deixaria o catálogo da Netflix. Porém, a rede de streaming anunciou que isso só iria acontecer na Netflix dos Estados Unidos.

Apesar disso, por conta da repercussão, a empresa fez um novo acordo com a WarnerMedia pelos direitos da série por nada mais, nada menos do que US$ 100 milhões, informou o NY Times.

Em 2014, a Netflix pagou US$ 30 milhões para ter a série completa.

Fonte: Vírgula UOL