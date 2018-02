Netflix lança site para você saber quanto tempo vai durar seu relacionamento

Reprodução ‘Hang The DJ’

Alô, fãs de Black Mirror! Quem viu a última temporada da série, deve se lembrar do episódio Hang The DJ, que mostra um app de relacionamentos que acha um par perfeito para as pessoas.

Pois bem, aproveitando o Valentine’s Day, que foi na última quarta-feira (14), a Netflix criou um site que simula esse sistema. O Coach Dating é simples. Você aperta no botão do centro da tela e recebe um link para enviar para o seu crush.

Assim, você e a outra pessoa escolhem descobrir ou não quanto tempo vão ficar juntos. Quem aí está preparado para saber? É só clicar aqui.



