Neta de Bob Marley posa para revista e anuncia projeto musical

Zuri Marley gosta de compor durante a madrugada, segundo entrevista

A neta do rei do reggae Bob Marley posou para a V Magazine e falou sobre seu projeto musical em entrevista à publicação. Zuri Marley, filha de Ziggy Marley, lançou a primeira música em novembro, o hit Beg For It, e está trabalhando em mais composições.

“Eu tenho insônia. Entre 4am e 6am é quando me sinto mais estimulada”, disse ela na entrevista. “Meu cérebro pode ir a qualquer lugar, porque eu sinto toda a energia das pessoas que estão dormindo, o vazio, e é disso que me alimento”, explicou a cantora. A declaração veio após o período de dois anos em que Zuri se disse incapaz de criar.

Bob Marley

Bob Marley
Créditos: Reprodução Kim Gottlieb-Walker/galeria Proud UK

Fonte: Vírgula UOL