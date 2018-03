George Fragopoulos/Divulgação Nem mesmo ciclone impede cerimônia de casamento

Chuva, granizo ou mesmo ciclone não impediram que um jovem casal se unisse. Juntos desde o colegial, Stephanie Hill e Joel Pavy se casaram em uma cerimônia, horas depois de o ciclone Marcus atingir a Austrália – o pior desastre natural desde o ciclone Tracy, em 1974.

A noiva e o noivo felizes enfrentaram o clima hostil enquanto posavam tendo como cenário uma árvore de arrancada, depois que rajadas de vento atingindo 130 km/h deixaram um caminho de destruição.

Os recém-casados ​​inicialmente iriam casar em agosto, mas decidiram mudar a data depois de descobrir que seu bebê nasceria no mesmo mês.

O casal provou que seu amor pode superar qualquer desafio depois que trocaram seus votos na frente de familiares e amigos logo após o ciclone tropical passar.

Nem ciclone impede cerimônia de casamento

Fonte: Vírgula UOL