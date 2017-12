Neil Patrick Harris é visto nas Cataratas do Iguaçu

(Foto: reprodução/Twitter) Neil Patrick Harris nas Cataratas do Iguaçu

O ator norte-americano Neil Patrick Harris, bastante conhecido pelo personagem de Barney Stinson na série How I Met Your Mother, foi visto nesta quinta, 29, andando pelas Cataratas do Iguaçu, que fica na fronteira entre Brasil e Argentina.

Os fãs que reconheceram Neil tiraram fotos e postaram nas redes sociais. O Twitter foi à loucura com o ídolo tão perto de nós.

Atualmente o ator está na Argentina. Mas, será que ele não vem ao Brasil para curtir o Réveillon? Vamos torcer.

Confira:

Neil Patrick Harris nas Cataratas do Iguaçu

Fonte: Vírgula UOL