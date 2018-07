Nego do Borel recupera BMW avaliada em R$ 500 mil

Nego do Borel

Nego do Borel recuperou seu carro, uma BMW X6, avaliada em cerca de R$ 500 mil. Ele havia feito um apelo nas redes sociais, dando a placa e a cor do carro.

Na segunda, o funkeiro lançou o sucesso instantâneo Me Solta. No clipe, Nego surge vestido com roupas femininas e beija o modelo Jonathan Doba.

Nego do Borel completa 26 anos nesta terça (10). Ele é um dos nomes que saíram do funk e se tornaram popstars.

Fonte: Vírgula UOL