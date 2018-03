Nego do Borel mostra tatuagens feitas por fãs em sua homenagem: “Vocês são demais”

Nego do Borel usou seu Instagram para mostrar algumas fãs que marcaram toda a admiração que tem pelo cantor na pele.

Em uma série de fotos postados no Stories, ele mostrou várias mulheres que tatuaram o nome de batismo de Nego, que é Leno Maycon.

“Meus fãs, obrigada pelo carinho. Vocês são demais”, escreveu o cantor. O Dia do Fã foi comemorado no último domingo (18).

Confira as tatuagens:

Tatuagens feitas por fãs para Nego do Borel

Tatuagens feitas para Nego do Borel

Leno Maycon, mais conhecido como Nego do Borel, tem várias fãs que tatuaram seu amor e admiração pelo cantor na pele

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL