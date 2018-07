Nego do Borel compartilha vídeo em que aparece caindo do palco: “Me ferrei”

Nego do Borel

Nego do Borel publicou um vídeo em seu Instagram em que aparece caindo do palco. Nas imagens, é possível vê-lo andando, sem notar que o palco acaba.

“Era um palco 360. Fui do lado da passarela e ainda eu estava com uma máscara na cara, me ferrei kkkkkk”, escreveu na legenda.

O cantor não disse quando ou onde o tombo aconteceu. Confira o momento:

Uma publicação compartilhada por Nego do Borel (@negodoborel) em 2 de Jul, 2018 às 8:13 PDT

Fonte: Vírgula UOL