Neblina fecha o aeroporto de Congonhas em São Paulo

A forte neblina sobre a cidade de São Paulo fechou, no início da manhã de (5), o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Nenhum pouso foi autorizado desde as 6h, horário de abertura do aeroporto. As decolagens foram suspensas às 6h e retomadas às 7h06.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 16 voos estão atrasados e quatro foram cancelados. O restante dos voos programados para este início de manhã em Congonhas (210) está no horário previsto.

A neblina não atingiu o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que opera normalmente.