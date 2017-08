Naufrágio em Roraima deixa quatro mortos

Corpo de Bombeiros busca vítimas de naufrágio em RoraimaAssessoria de Imprensa/Corpo de Bombeiros RR

Quatro crianças e adolescentes morreram após uma canoa virar nesse sábado (26) em um braço do Rio Água Boa, a 40 quilômetros do município de Caracaraí, no sul de Roraima. A canoa transportava dez pessoas: três adultos e sete crianças e adolescentes, entre 4 e 14 anos de idade. A família pescava no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros de Roraima localizou hoje (27) os corpos de três crianças e adolescentes. Uma menina de 12 anos foi socorrida no momento do naufrágio, mas não resistiu.

Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros de Roraima, a canoa estava superlotada. Os sobreviventes relataram aos bombeiros que, quando um dos adultos pegou um peixe, as crianças se assustaram, com o movimento, a canoa virou.

Por meio de panfletos, os bombeiros prometem intesificar a conscientização de segurança nas embarcações.

Fonte: Agência Brasil