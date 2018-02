Natalie Portman fala sobre semelhança com Millie Bobby Brown: “existe, mas ela tem mais carisma”

Divulgação Natalie Portman

Natalie Portman finalmente comentou as comparações com Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things. Muita gente tem falado por aí que a atriz mirim é igualzinha a Natalie quando era mais jovem.

“Conheci a Millie no Globo de Ouro, alguns meses atrás, e ela chegou falando: ‘as pessoas continuam dizendo que eu pareço uma versão jovem de você’. Fiquei lisonjeada porque ela é muito adorável e talentosa”, afirmou a atriz em entrevista para a MTV.

Natalie Portman ainda disse: “eu falei: ‘isso é muito legal, mas você tem a sua própria estrela’. Eu vejo que existe alguma semelhança, mas também acho que ela tem muito mais carisma que eu. Ela é realmente maravilhosa”, afirmou.

