‘Nasce Uma Estrela’, com Lady Gaga e Bradley Cooper, ganha trailer

Nasce uma Estrala, com Lady Gaga e Bradley Cooper

Saiu o trailer de Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper. Nesta versão, com estreia marcada para outubro, Bradley interpreta Jackson Maine, uma estrela de música country à beira da decadência que descobre Ally (Lady Gaga), uma cantora desconhecida prestes a desistir do seu sonho.

Gaga compôs músicas inéditas para o filme. Já foram feitos quatro filmes após o original “A Star is Born”

“Assim Nasce Uma Estrela” (1954), de George Cukor e com Judy Garland e James Mason, é um dos grandes clássico do cinema.

Já a versão de 1976 impulsionou Barbra Streisand.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper

Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper

Créditos: Reprodução

Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper

Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper

Créditos: Reprodução

Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper

Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper

Créditos: Reprodução

Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper

Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper

Créditos: Reprodução

Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper

Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper

Créditos: Reprodução

Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper

Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Paraíso Perdido

Desenhos dos atores de ‘Vingadores’

10 destaques de Velozes e Furiosos na Universal Orlando

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Paraíso Perdido

Desenhos dos atores de ‘Vingadores’

10 destaques de Velozes e Furiosos na Universal Orlando

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1282135’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL