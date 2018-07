Nasa prepara garota de 17 anos para viagem a Marte

As pessoas ficaram fascinadas com a “fronteira final” desde o alvorecer do dia em que as viagens espaciais se tornaram possíveis, se não antes. Com filmes como Star Trek e Star Wars estando no auge da popularidade e da reação global ao lançamento do foguete SpaceX, de Elon Musk, o interesse pela colonização fora do nosso planeta nunca foi tão alto. Mas enquanto alguns de nós só sonhamos com viagens espaciais, uma garota está se tornando realidade.

Alyssa Carson é uma garota de 17 anos de idade, de Baton Rouge, Louisiana, que a Nasa está treinando para se tornar uma astronauta. Seu sonho é ser a primeira pessoa em Marte e ela está apontando para a primeira missão humana de 2033 a Marte. E a garota certamente tem tudo que precisa para chegar lá. Sendo a primeira pessoa a completar o Programa Passaporte da Nasa, indo a todos os 14 Centros de Visitantes da Nasa, Alyssa é também a pessoa mais jovem a ser aceita e graduada na Advanced Possum Academy, oficialmente certificada para ir para o espaço e estagiária de astronauta.

Além do treinamento de astronautas, ela também está estudando todas as matérias da escola em quatro idiomas (inglês, chinês, francês e espanhol). “O maior [desafio] é o tempo e fazer tudo com tão pouca idade, enquanto ainda frequenta o ensino médio. Continuar a treinar em tenra idade também será mais dificuldades para mim, mas eu tenho feito muito bem com isso até agora. ”Alyssa disse Panda Entediado. Como sua amiga menciona no vídeo abaixo, Alyssa está bem ciente de que ela não pode se casar e começar uma família, no entanto, Carson entende e está determinado a colocá-lo de lado, a fim de alcançar seu sonho.

Além de todos os estudos e treinamentos, Carson também é palestrante, com o objetivo de despertar interesse pela exploração do espaço, além de incentivar todos a buscarem seus sonhos. “Sempre siga seu sonho e não deixe ninguém tirá-lo de você”, diz ela. Quando perguntado sobre inspirações pessoais, Carson disse que “todos os astronautas, especialmente as mulheres astronautas que fizeram o caminho para eu seguir” a inspiram.

Fonte: Vírgula UOL