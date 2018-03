Narcos: Murphy e Peña da vida real falam sobre caça a Pablo Escobar

Reprodução Murphy (esq.) e Peña (dir.), os ex-agentes do DEA que inspiraram os personagens da série Narcos

Os agentes Murphy e Pena da série Narcos na vida real falaram sobre o ódio cultivado por anos contra o narcotraficante colombiano, após mais de 25 anos desde a captura de Pablo Escobar. Segundo entrevista de Steve Murphy e Javier Peña dada ao The Mirror, o sentimento em relação a Escobar não desapareceu com o passar dos anos. Murphy e Peña eram parte do Drug Enforcement Administration (DEA) nos Estados Unidos na época da operação contra o narcotráfico na Colômbia. Eles serviram como inspiração para a série Narcos, uma das mais populares no Netflix.

Aposentados, eles contaram que a incerteza de que sobreviveriam à operação era constante. “Eu vou dizer que nós estávamos com medo frequentemente. Saímos em várias operações com oficiais da polícia nacional, era assustador”, disse Murphy, 61 anos, e morador de Washington DC. “As armas deles eram muito mais avançadas do que as nossas” continuou. Escobar foi responsável pela more de mais de 600 policiais.

“Foi uma busca longa e violenta. Muitas pessoas inocentes morreram”, disse Peña. Segundo o agente, Escobar foi o criador do narcoterrorismo. No final das contas, Murphy disse que todos estavam felizes pela caça e luta contra Escobar ter chegado ao fim, e que os moradores da Colômbia teriam paz e segurança novamente, mas os oficiais esperaram retaliações na noite após a morte do chefe do narcotráfico.

Pablo Escobar foi responsável pela morte de cerca de 15 mil pessoas durante ataques que duraram mais de 10 anos. Ao longo de uma década, Escobar construiu um império, o maior do narcotráfico no mundo, com movimentação de mais de R$ 25 milhões por dia.

O que esperar da segunda temporada de Narcos

Mais uma overdose de belas paisagens colombianas

Em meio a tanta violência e consumo de drogas, uma coisa se destaca na primeira temporada de Narcos: as belas paisagens da Colômbia, certamente um dos países mais lindos do mundo. Os cenários da série não são apenas um belo pano de fundo, mas são também protagonistas na caminhada torta da escalada mundial do tráfico de cocaína.

Créditos: Divulgação

Muito tiro, porrada e bomba

A segunda temporada promete ser ainda mais intensa, uma vez que ela vai focar na fuga da prisão de Pablo Escobar (momento no qual a primeira temporada termina). Operações de captura absurdas, perseguições insanas e mil explosões.

Créditos: Divulgação

Mais uma bela atuação de Pedro Pascal

O ator chileno conquistou a todos com sua breve participação como Oberyn em Game of Thrones. Em Narcos ele estrela como Javier Peña, companheiro de Murphy, o policial encarregado de caçar Pablo Escobar. A gente só torce para o que o seu fim seja um pouco mais feliz do que o do personagem de Game of Thrones.

Créditos: Divulgação

Wagner Moura dando show novamente

Quem poderia imaginar que depois do Capitão Nascimento de Tropa de Elite, Wagner Moura teria um personagem ainda mais marcante? Moura conquistou fama internacional com a sua interpretação de Pablo Escobar e deu tanto carisma ao traficante que fez todos esquecerem da discussão boba sobre o seu sotaque. O trabalho inclusive lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator por série de drama.

Créditos: Divulgação

Um final marcante para Pablo Escobar

Bom, depois de retratar 15 anos da saga de Escobar e da história e evolução do tráfico na primeira temporada, sobraram poucos meses de vida para o traficante mais famoso da história. Wagner Moura já deu esse spoiler (podemos considerar isso um spoiler?) em um programa de TV em junho este ano: Pablo Escobar morre no fim desta temporada e a série provavemente continuará sem ele. O que esperar do futuro de Narcos? Não sabemos, mas certamente ela não será a mesma sem Wagner Moura.

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL