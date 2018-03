Narcos ganha adaptação para vídeo game com trama e ação do narcotráfico

Reprodução Jogo promete ação e histórias vistas na série Narcos

A série de jogos GTA é uma das mais polêmicas e controversas, o “lugar” onde você pode ser o que e quem quiser, desde criminosos dos anos 1980 a playboys, traficantes, enfim, quem você quiser. Segundo divulgado pelo jornal Metro do Reino Unido, um novo jogo criado pelo estúdio Curve Digital chega para enlouquecer os fãs do gênero. Na produção para PS4, Xbox e computador, jogadores poderão ser Pablo Escobar, a lenda mundial do narcotráfico, que foi tema de filmes, documentários e, claro, da popular série Narcos exibida na Netflix.

A produtora Curve Digital tem planos de readaptar toda a série da forma mais real possível no jogo que deve ser lançado em 2019. “Estamos ansiosos em criar um jogo que combine uma história fantástica e ação”, disse ao Metro um dos líderes de desenvolvimento do jogo, Brynley Gibson. Jason Perkins, da Curve Digital, acrescentou que “Nacos é um título excelente para se trabalhar”.

Narcos

Wagner Moura em Narcos

Créditos: Divulgação/Netflix

Stephanie Sigman e Wagner Moura

Créditos: Divulgação/Netflix

NARCOS S01E01

Zé Padilha e Boyd Holbrook em cena.

Créditos: Divulgação/Netflix

Cena de Narcos

Créditos: Divulgação/Netflix

Wagner Moura e Paulina Gaitan

Amado por muitos, odiado por outros tantos.

Créditos: Divulgação/Netflix

Cena de Narcos

Créditos: Divulgação/Netflix

Narcos

“O narcotráfico nasceu aqui”

Créditos: Divulgação/Netflix

Narcos

Créditos: Divulgação/Netflix

Cena de Narcos

Hola, painho!

Créditos: Divulgação/Netflix

Narcos

Salud!

Créditos: Divulgação/Netflix

Narcos

Créditos: Divulgação/Netflix

Fonte: Vírgula UOL