Nara Almeida: modelo morre aos 24 depois de um ano lutando contra o câncer

A modelo Nara Almeida morreu na madrugada desta segunda-feira, 21. A informação foi divulgada pelo seu namorado, Pedro Rocha, em um post de Instagram. “Infelizmente a Nara faleceu na noite passada, depois de tanta luta minha vontade era tê-la pra sempre, mas ela merecia descansar”, ele escreveu. Posteriormente, o falecimento dela foi confirmado pelo Hospital Nove de Julho, em São Paulo, onde ela estava internada há três meses — dois deles na UTI.



Infelizmente a Nara faleceu na noite passada, depois de tanta luta minha vontade era tê-la pra sempre, mas ela merecia descansar. Sua morte deixa um vazio enorme no meu coração, mas ela vai viver pra sempre dentro de mim, será sempre minha inspiração, me fazendo enxergar o mundo de uma maneira melhor. Tenho certeza que ela vai continuar transmitindo sua força pra muita gente, porque esse era o objetivo dela. Descanse em paz meu amor.

Uma publicação compartilhada por Pedro Rocha (@pedrorocha00) em 21 de Mai, 2018 às 5:34 PDT

Nara descobriu um câncer de estômago no ano passado e compartilhou a sua luta contra a doença por meio do Instagram. Nos últimos tempos, a doença da modelo se espalhou por outros órgãos, como fígado e pâncreas. Recentemente, ela passava por um tratamento de imunoterapia, pago pelo jogador Pato que, como muitos famosos, se aproximou da modelo ao entrar em contato com a sua batalha. Em um posto do fim de abril, ela comemorou a nova etapa do tratamento:

Hoje começa uma nova fase na minha luta contra o câncer. Finalmente vou tomar a primeira dose de imunoterapia!! Depois de muitos exames e muita preparação meus médicos encontraram um medicamento que vai me fazer realmente bem e tenho a chance de salvar minha vida. Como muitos já sabem o remédio custa muito caro e depois de mt insistência infelizmente não obtivemos resposta do governo e não posso esperar, então fui pra luta. Estamos nos esforçando ao máximo para conseguir juntar dinheiro suficiente pra pagar os exames e a dose do medicamento. Mas Deus como sempre coloca anjos na minha vida e dessa vez colocou o @pato ele se dispôs a pagar 6 meses de tratamento ( oh Glória) e a clinonco que fez a doação de 3 doses do medicamento,só Deus sabe a emoção que foi quando tive a confirmação de que eles iriam de verdade ajudar a salvar minha vida, SÓ GRATIDÃO!! Agora vamos torcer para esse medicamento fazer um efeito maravilhoso e eu me livrar dessa doença e acabar com esse sofrimento. Já faz um mês que estou na uti e ficarei o tempo que precisar se for pro meu bem. Vamos continuar vendendo camisetas e aceitando doações de quem quer ajudar pois infelizmente temos custos com exames e outras milhares de coisa que o plano não cobre! Mas não estamos fazendo nenhuma vakinha e nem divulgando contas bancárias.( cuidado com as vakinha e contas fakes) enfim estou muito confiante, cheia de esperanças e gratidão a Deus e a todos que me apoiam e acreditam na minha recuperação. Por mais difícil que pareça o problema, com Deus sempre haverá uma solução, eu entreguei minha vida e meus planos nas mãos de Deus e sei que ele tem o melhor pra mim, só peço sabedoria e paciência pra aguentar os dias difíceis, mas creio que no final tudo irá dar certo e vou sair disso muito fortalecida e pronta pra ajudar outras pessoas. OBRIGADA Deus, universo, família, equipe médica, @pato e a vcs por todo apoio! Juntos somos mais forte. #cancer #positivevibes #oracao #forcaNara

Uma publicação compartilhada por Nara Almeida (@almeidanara) em 24 de Abr, 2018 às 11:56 PDT

Atendendo ao último pedido de Nara, a sua mãe, Eva Maria, doou as duas córneas dela — os únicos que puderam ser doados, já que todos os outros órgãos da modelo foram comprometidos pelo câncer.

