Naomi Watts é confirmada como protagonista do primeiro spin-off de ‘Game of Thrones’

A atriz Naomi Watts foi confirmada como protagonista da série derivada de ‘Game of Thrones’. O autor George R. R. Martin publicou no twitter a notícia e divulgou também que o nome do novo projeto da HBO será ‘The Long Night’. Em português, ‘A Longa Noite’.

Segundo o site Daily Mail, Naomi Watts interpretará “uma socialite carismática que esconde um segredo sombrio”.

Fonte: Vírgula UOL