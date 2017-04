NãoDêViewParaVídeoCretino: Youtubers lançam campanha contra vídeos apelativos

Ultimamente o YouTube está sendo bombardeado por vídeos cretinos. É gente tomando banho em banheira cheia de nutella, “trollando” a mãe cortando o cabelo dela e até mesmo mijando na namorada.

Revoltados com essa situação, o pessoal do canal O Brasil Que Deu Certo postou hoje um vídeo com um apelo em forma de hashtag, #NãoDêViewParaVídeoCretino. Entre você também na campanha e vamos ajudar a acabar com isso.

Veja o vídeo a seguir:

Fonte: Vírgula UOL